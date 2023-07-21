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После ссоры с женой житель Актюбинской области выстрелил в прохожего

После ссоры с женой житель Актюбинской области выстрелил в прохожего Фото: pxhere
Пятидесятилетний житель Актюбинской области поругался с женой и выместил злость на случайном прохожем, выйдя на улицу с ружьем и выстрелив в него, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, стрелявший был пьян, после выстрела продолжил путь, даже не оглядываясь по сторонам, передает КТК.

Куда он собирался идти дальше, неизвестно. Но, как только поступило сообщение, за ним выехали полицейские. Они обезвредили стрелка и сейчас он под следствием. Оказалось, что оружие у него не было разрешение. Раненному прохожему оказали первую помощь. Пуля попала ему в плечо. Что послужило причиной ссоры с женой, не уточняется.

"Около двух часов ночи на пульт "102" полиции города Хромтау поступило сообщение о том, что во дворе по улице Жубанова неизвестный произвел выстрел в прохожего. Потерпевшему нанесено дробовое ранение плеча. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Хулиганство". И. о. начальника следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов

19 июля стало известно, что в Астане мужчине во время прогулки в парке в ногу вонзилась стрела.

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