Казахстан входит в топ-5 стран с самыми низкими ценами на интернет: хорошо это или плохо?

За год стоимость интернета снизилась на 6%. Команда Finprom.kz провела анализ и выяснила, насколько дешев интернет в стране и как цены влияют на качество.

Цена мобильного интернета в Казахстане на самом деле является одной из самых низких в мире. Так, согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла 5-е место среди 164 стран мира по низкой стоимости мобильного интернета. По итогам 2022 года, мобильный интернет обходился казахстанцам в среднем в 10,8 доллара в месяц.

Кроме того, по сравнению с предыдущим годом и без того низкая стоимость интернета уменьшилась на 6,1%. За счет этого Казахстан поднялся за этот период еще на две строчки.

Фото: Finprom.kz

Однако низкая стоимость – это не всегда хорошо. Сектор связи требует финансовых вложений для обеспечения расширения сетевой инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг. В случае минимальной прибыли (не говоря уже об убытках) невозможно осуществлять финансирование развития, а следовательно, неизбежно проседает качество услуг (и это только 1 этап проблем). К сожалению, аналогичная ситуация с коммунальными услугами и сетями уже приводила к трагедиям в Экибастузе и Риддере, когда целые города оставались зимой без тепла.

Причиной стала изношенность инфраструктуры и мощностей, в которые не вливались инвестиции. Из-за этого в стране вели (а точнее, вернули) систему тарификации "тариф взамен на инвестиции", что предполагает инвестиционные вложения в сектор за счет повышения тарифов. В свою очередь сектор связи рискует столкнуться с такой же проблемой.

Также Казахстан находится в топе по объему мобильного трафика. По данным iKS-Consulting, показатель в 2022 году составил 13,9 ГБ в месяц на пользователя. Для сравнения: в странах Северной Америки уровень потребления трафика составил всего 5,6 ГБ в месяц на человека.

Даже без учета внедрения 5G мобильный трафик в Казахстане рос с темпами от 60% в 2019-м до 21% в 2022 году, и этот тренд продолжается.

Наблюдается серьезный рост цен на закупаемое операторами телекоммуникационное оборудование. Согласно опросу, 85% операторов в мире сообщают, что в последнее время у них были срывы сроков выполнения проектов из-за проблем с цепочкой поставок. Одно из ключевых последствий кризиса цепочки поставок – стремительный рост стоимости нового оборудования. Инфляционное давление привело к тому, что операторы связи столкнулись с ростом затрат на все сетевое оборудование на 11-30%.

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