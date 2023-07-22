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В Восточном Казахстане локализовали пожар в высокогорье

тушение пожара Фото: ДЧС ВКО
Загорание на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе локализовали, сообщает Zakon.kz.

Ориентировочная площадь пожара – 7 га, время локализации 22 июля 11:00.

Горели одиночные деревья и травяной покров. 

Пожар начался 18 июля в труднодоступной горной, скалистой местности, что, по словам ДЧС, усложнило борьбу с огненной стихией.

"В схватке с огнем участникам тушения приходилось преодолевать высокогорье, сбивать пламя, прилагая максимальную нагрузку, подниматься все выше и не давать пламени распространиться".ДЧС ВКО

Всего в локализации пожара участвовали всего 155 человек из лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 13 единиц техники и 3 вертолета министерства обороны, авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

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