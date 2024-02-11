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Еще одна лавина сошла в Восточном Казахстане

уборка снега Фото: ДЧС ВКО
11 февраля в 14:30 в Катон-Карагайском районе ВКО сошла лавина, сообщает Zakon.kz.

Снежная масса навалилась на 16 км автодороги местного значения "Согорное-Барлык". По информации ГУ "Казселезащита" связано природное явление с обильным выпадением осадков и усилением ветра. Снежная масса составила 1350 м³.

Жертв и разрушений нет. Лавины частично перекрыли дорогу. Ведется расчистка дорожной техникой местных исполнительных органов.

Также сегодня, 11 февраля на 132 км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск - село Таргын - Самарское" сошла лавина. Она полностью перекрыла областную дорогу.

Мухит Турсынали
Восточно-Казахстанская область Катон-Карагайский район
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