Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
ДТП с тремя смертями произошло на трассе Ушарал-Достык в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
Автомобиль Kia Soul столкнулась с Toyota Camry на 55 км трассы Ушарал-Достык .
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Полиция установила, что 46-летняя женщина, управляя Kia, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Toyota.
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В результате ДТП на месте скончались трое пассажиров Toyota. Водители обеих авто, а также трое малолетних детей с различными травмами госпитализированы в больницу.
В поселке Бесагаш Талгарского района столкнулись автобус и эвакуатор. После удара эвакуатор перевернулся и упал в обрыв.
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