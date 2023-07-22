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Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысуской области

ДТП Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
ДТП с тремя смертями произошло на трассе Ушарал-Достык в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Kia Soul столкнулась с Toyota Camry на 55 км трассы Ушарал-Достык .

ДТП

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Полиция установила, что 46-летняя женщина, управляя Kia, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Toyota.

ДТП

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В результате ДТП на месте скончались трое пассажиров Toyota. Водители обеих авто, а также трое малолетних детей с различными травмами госпитализированы в больницу.

В поселке Бесагаш Талгарского района столкнулись автобус и эвакуатор. После удара эвакуатор перевернулся и упал в обрыв.

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