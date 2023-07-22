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В Израиле протестующие против судебной реформы подошли к Иерусалиму

В Израиле протестующие против судебной реформы подошли к Иерусалиму Фото: pxhere
Десятки тысяч жителей Израиля, возмущенных планами премьер министра Нетаньяху провести реформу судебной системы, идут маршем на Иерусалим, сообщает Zakon.kz.

Колонны протестующих протянулись вдоль основной автотрассы, связывающей Вечный город с Тель-Авивом, на 70 километров, пишет The Jerusalem Post.

Шествие движется по Первому шоссе, соединяющему два главных города Израиля. По информации издания, марш привел к образованию заторов на трассе, полицейские принимают повышенные меры безопасности.

Первые группы участников шествия уже находятся в иерусалимских пригородах. Демонстранты, держа национальные флаги, блокируют мосты и дорожные развязки, а также готовятся перекрыть все доступы к Кнессету. В понедельник депутаты могут провести первое голосование по реформе.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

В начале июля полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

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