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Новая волна протестов: крупнейшая акция против судебной реформы прошла в Тель-Авиве

Новая волна протестов: крупнейшая акция против судебной реформы прошла в Тель-Авиве Фото: Twitter.com/orlybarlev
Израильтяне снова митингуют против судебной реформы, проводимой правительством во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Сообщается о новой волне охватившей столицу, передает Zakon.kz

Как пишет Times of Israel, противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 33-ю субботу подряд.

Нынешняя акция в Тель-Авиве собрала чуть более 101 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всему Израилю.

Сейчас сообщается, что митинги поутихли и полиция открывает дороги.

Ранее мы писали, что 32-й раз в Израиле прошел антиправительственный митинг. В Тель-Авиве он собрал 103 тыс. человек.

Елена Вебер
Израиль
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