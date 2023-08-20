Новая волна протестов: крупнейшая акция против судебной реформы прошла в Тель-Авиве

Израильтяне снова митингуют против судебной реформы, проводимой правительством во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Сообщается о новой волне охватившей столицу, передает Zakon.kz

Как пишет Times of Israel, противники судебной реформы проводят массовые акции протеста уже 33-ю субботу подряд.

Нынешняя акция в Тель-Авиве собрала чуть более 101 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всему Израилю.

נטע ברזילי המדהימה הגיעה הערב לקפלן, שרה את ההימנון וסיפרה שהוריה מגיעים מדי שבוע לקפלן: "ההורים שלי חינכו אותי לאהבת הארץ, לכבוד כאדם וחופש הביטוי, ואין סיכוי שאני משאירה אותם לבד ומאכזבת אותם". pic.twitter.com/UsdRALeN8i — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) August 19, 2023

Сейчас сообщается, что митинги поутихли и полиция открывает дороги.

Ранее мы писали, что 32-й раз в Израиле прошел антиправительственный митинг. В Тель-Авиве он собрал 103 тыс. человек.