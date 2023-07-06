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Протесты в Израиле: бастующие перекрыли главное шоссе Тель-Авива, полиция проводит задержания

Протесты в Израиле: бастующие перекрыли главное шоссе Тель-Авива, полиция проводит задержания Фото: Тwitter/guyelster
В главном мегаполисе Израиля в ночь на 6 июля протестующие перекрыли главное городское шоссе, выступая против судебной реформы в стране. Полицейские проводят задержания, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 6 июля протесты в Тель-Авиве усилились. Бастующие выстроили баррикады на главном шоссе города, Аялон, пишет издание Ynet.news.

Полицейские сообщают о задержаниях. По последним данным, 15 человек доставлены в полицейские участки, еще около десятка человек были арестованы в других городах.

На кадрах, публикуемых с места событий, снято, как полицейские применяют водометы для разгона протестующих. Это не останавливает демонстрантов, которые с флагами продолжают выступать против инициатив государства в сфере судебной системы.

Протесты в Израиле продолжают 27-ю неделю. Жители городов страны выходят на улицы, выражая свое недовольство судебной реформой. В Парламенте Израиля 20 февраля одобрили законопроект о судебной реформе в первом чтении. Поправки в закон вызвали волну недовольств среди населения страны. Тогда в марте власти заявили о приостановлении принятия нового законодательства в судебной системе.

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