Протесты в Израиле: бастующие перекрыли главное шоссе Тель-Авива, полиция проводит задержания

В ночь на 6 июля протесты в Тель-Авиве усилились. Бастующие выстроили баррикады на главном шоссе города, Аялон, пишет издание Ynet.news.

Полицейские сообщают о задержаниях. По последним данным, 15 человек доставлены в полицейские участки, еще около десятка человек были арестованы в других городах.

#BREAKING A car hit several protests in Tel Aviv, the driver was arrested pic.twitter.com/dhVd2ZAIRN