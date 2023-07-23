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Назначена дата суда над Трампом

Дональд Трамп Фото: wikimedia
Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024, сообщает Zakon.kz.

Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов государственной важности, пишет Euronews.

Эти слушания состоятся в период его предвыборной кампании против действующего президента Джо Байдена.

Прокурор стремился начать судебное разбирательство в декабре 2023 года, тогда как адвокат Трампа настаивал на его отсрочке до окончания президентских выборов в ноябре 2024 года.

Обвинения против бывшего президента США включают 38 пунктов, в числе которых причастность к выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс за молчание, а также мошенничество с завышением стоимости собственности для получения кредитов.

Помимо этого, Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.

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