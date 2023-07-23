Назначена дата суда над Трампом
Трампа обвиняют в незаконном хранении секретных документов государственной важности, пишет Euronews.
Эти слушания состоятся в период его предвыборной кампании против действующего президента Джо Байдена.
Прокурор стремился начать судебное разбирательство в декабре 2023 года, тогда как адвокат Трампа настаивал на его отсрочке до окончания президентских выборов в ноябре 2024 года.
Обвинения против бывшего президента США включают 38 пунктов, в числе которых причастность к выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс за молчание, а также мошенничество с завышением стоимости собственности для получения кредитов.
Помимо этого, Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.