Макрон не получил приглашение на БРИКС, несмотря на свою просьбу

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который хотел принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике, не получил приглашение, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет News24, ссылаясь на заявление эмиссара ЮАР в организации, профессора Анила Суклала.

Предстоящий саммит в Йоханнесбурге должен стать одним из крупнейших, было разослано около 70 приглашений.

"Однако западные страны, такие как США, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил", - говорится в статье.

США и Великобритания также не были приглашены на мероприятие.



Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана и Алжира.

Как сообщает Министерство иностранных дел КНР, также примкнуть к блоку хотят Египет, Саудовская Аравия, Индонезия и Турция

Представлять Россию в Йоханнесбурге будет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в переговорах по видео-конференц-связи.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций против России до января.