Макрон прокомментировал пощечину от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил прилюдную пощечину от жены перед выходом на трап самолета, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил поведение своей жены Брижит в вирусном видео, где она прижимает руки к его лицу у трапа самолета во Вьетнаме. Кадры вызвали множество домыслов и теорий в соцсетях.

Выступая в Ханое, Макрон заявил, что это был "момент поддразнивания", и раскритиковал попытки превратить личную сцену в политический скандал.

"Каким-то образом это превращается в геопланетарную катастрофу, и люди даже выдвигают теории, чтобы ее объяснить", – цитирует политика телеканал CNN.

В ролике видно, как после открытия двери самолета Макрон появляется в проеме, и Брижит неожиданно прижимает руки к его лицу и толкает. Президент на секунду удивляется, затем машет прессе и предлагает жене руку, но та предпочитает держаться за перила.

Елисейский дворец сначала отрицал инцидент, а позже сообщил, что это была "игривая перепалка" перед началом азиатского турне.

Не так давно Макрон попал в неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании.