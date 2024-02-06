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Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта

Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта Фото: Instagram/committee_sport
6 февраля на мировом первенстве по водным видам спорта стартовал пятый день соревнований. По итогам предыдущих дней состязаний казахстанская сборная в медальном зачете вошла в пятерку лучших команд планеты, сообщает Zakon.kz.

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Достойное место в медальном зачете нашей сборной обеспечили представители отечественного синхронного плавания Эдуард Ким и Наргиза Болатова, которые 4 февраля добыли историческое "золото" для страны. Они стали лучшими в программе "технический микс-дуэт", набрав 228.0050 баллов. 

Золото ЧМ-2024 Катар

Фото: Instagram/committee_sport

Высшая награда наших спортсменов, пока единственная в медальной копилке сборной, позволяет Казахстану находиться среди сильнейших участников состязаний. Сборная РК занимает пятое место в общем зачете по завоеванным наградам наряду с Грецией, Венгрией и Нидерландами. 

Лидеры ЧМ-2024 по количеству медалей сейчас – атлеты сборной Китая, которые уже на старте соревнований заработали шесть наград высшей пробы. И это при том, что еще не начались соревнования пловцов, после которых число наград у многих ведущих команд наверняка вырастет в несколько раз.

6 февраля в Дохе разыграют призы в синхронном плавании и прыжках в воду среди женщин. 

Завершится мировой чемпионат по водным видам спорта 17 февраля.

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