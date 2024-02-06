Казахстан вошел в топ-5 сборных на ЧМ-2024 по водным видам спорта
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
Достойное место в медальном зачете нашей сборной обеспечили представители отечественного синхронного плавания Эдуард Ким и Наргиза Болатова, которые 4 февраля добыли историческое "золото" для страны. Они стали лучшими в программе "технический микс-дуэт", набрав 228.0050 баллов.
Фото: Instagram/committee_sport
Высшая награда наших спортсменов, пока единственная в медальной копилке сборной, позволяет Казахстану находиться среди сильнейших участников состязаний. Сборная РК занимает пятое место в общем зачете по завоеванным наградам наряду с Грецией, Венгрией и Нидерландами.
Лидеры ЧМ-2024 по количеству медалей сейчас – атлеты сборной Китая, которые уже на старте соревнований заработали шесть наград высшей пробы. И это при том, что еще не начались соревнования пловцов, после которых число наград у многих ведущих команд наверняка вырастет в несколько раз.
6 февраля в Дохе разыграют призы в синхронном плавании и прыжках в воду среди женщин.
Завершится мировой чемпионат по водным видам спорта 17 февраля.