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Законодательство РК

Виновника смертельного ДТП с автобусами в Алматы осудили на два с половиной года

Виновника смертельного ДТП с автобусами в Алматы осудили на 2,5 года Фото: Zakon.kz
Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор в отношении водителя автобуса, по чьей вине в ноябре 2022 года произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадал 21, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции 24 июля, дело в отношении водителя автобуса Абдулхади Абсадыкова рассматривали по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего).

Резонансное ДТП с двумя автобусами произошло в Алматы 8 ноября 2022 года. Около 14:00 35-летний Абдулхади Абсадыков вел автобус №98 в южном направлении по улице Абылай хана. На перекрестке с улицей Толе би он нарушил ПДД – проехал на красный свет. Из-за этого автобус №98 столкнулся с другим пассажирским автобусом, который ехал по улице Толе би по маршруту №201.

Сила удара была такой, что оба автобуса вынесло на тротуар, где находились пешеходы. Один человек погиб, 21 пострадал.

"В результате ДТП пассажиры автобуса №98 выпали наружу, потерпевший И. оказался под автобусом и скончался от полученных телесных повреждений, потерпевшая К. получила тяжкий вред здоровью, потерпевший Ш. получил средней тяжести вред здоровью", – говорится в сообщении суда.

Обвинение просило назначить водителю автобуса наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Сам Абсадыков своей вины не признал и настаивал на оправдательном приговоре. Суд в итоге согласился с позицией прокуратуры и приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы с лишением водительских прав на пять лет. При вынесении решения учли смягчающее обстоятельство – наличие у подсудимого троих малолетних детей.


"Кроме того, в пользу Ш. и К. в качестве морального вреда взыскали каждому по 2 млн тенге, в качестве материального вреда в пользу Ш. взыскали 323 885 тенге", – добавили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Причины ДТП, виновником которого признали Абдулхади Абсадыкова, выясняли почти три месяца. В ходе разбирательства провели множество технических и медицинских экспертиз.

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