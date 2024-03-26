Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: что зафиксировали камеры

В Алматы продолжается суд над пассажиром автобуса, после действий которого произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

В Алатауском районном суде во время главного судебного разбирательства продолжился допрос потерпевших. Свои показания дал несовершеннолетний пассажир.

"Я сел в 47-й автобус. Слушал музыку в наушниках. Особо не придал значения происходящему. Боковым зрением увидел, что один из пассажиров побежал в сторону водителя. Потом автобус сбил людей. Я упал, оказывается, сломал ногу. В автобусе поднялся шум. Стали кричать: "Что вы стоите, помогите". Уже три месяца прошло, я многое забыл. Помню, один из пассажиров сказал: "Давай поможем водителю". Она только приходила в себя. Я не мог ходить, но все равно собрался с силами. Мы вчетвером помогли ей, перенесли в карету скорой медицинской помощи. Сейчас нога до сих пор болит, когда хожу", – сказал юноша.

На процесс в качестве свидетеля пригласили представителя автопарка "ДуманТранс" Манаса Тазабекова, который, отвечая на вопрос прокурора, разъяснил, что водитель, находясь за рулем, ради безопасности участников дорожного движения вправе не отвлекаться на просьбы пассажиров.

"Водитель, когда останавливается на остановке, должен брать деньги за проезд и выдавать билет. Но во время движения он не должен отвлекаться от дороги", – пояснил Манас Тазабеков.

По словам работника транспортной компании, на камерах автобуса видно, что 47-я маршрутка больше минуты простояла на остановке Калкамана. Затем, после начала движения, через какое-то время пассажир нанес водителю два удара кулаками.

"Пассажир требовал высадить его. Но там не было возможности остановиться. Во-первых, негде высадить, потому что они находились под мостом. Во-вторых, большое движение. Водитель бы нарушила ПДД", – объяснил представитель автопарка.

На скамье подсудимых 32-летний пассажир автобуса Дархан Ахметжанов, он обвиняется по статье "Хулиганство".

Водитель 47-й маршрутки Ермек Шокебаева проходит по делу потерпевшей.

Материал по теме Сотрудник автопарка рассказал подробности смертельного ДТП с автобусом в Алматы

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Трое человек погибли.