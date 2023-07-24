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Диана Тасжанова установила новый рекорд Казахстана

Диана Тасжанова установила новый рекорд Казахстана Фото: olympic.kz
На проходящем в японском городе Фукуока Чемпионате мира World Aquatics по водным видам спорта стартовал розыгрыш 42 комплектов медалей по плаванию, в котором принимают участие 1120 спортсменов из 192 стан мира, сообщает Zakon.kz.

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По итогам сегодняшних заплывов казахстанка Диана Тасжанова, представитель Актюбинской области, установила новый рекорд Казахстана на дистанции 1500 м вольным стилем. Диана преодолела дистанцию в предварительном заплыве за 17:09,98 секунды, показав 29-й результат, тем самым улучшив на 13,39 секунды свой же результат, показанный на Чемпионате РК в апреле текущего года.

Результаты выступления остальных членов казахстанской сборной по плаванию на сегодня следующие:

  • Адильбек Мусин – 50 м баттерфляй – 0:23,55 (24-е место);
  • Аделаида Пчелинцева – 100 м брасс – 01:11,41 (42-е место);
  • Ксения Игнатова – 100 м на спине – 01:02,34 (32-е место).

Также в Фукуоке в рамках мирового первенства проходят соревнования по водному поло, в которых участвуют мужская и женская сборные Казахстана:

  • женская команда выиграла у сборной Аргентины со счетом 10:8 и заняла в турнирной таблице итоговое 15-е место;
  • мужская команда в стыковочной игре одержала победу над соперниками из Китая со счетом 12:5 и завтра будет играть за 13-е место с мужской сборной Аргентины.

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Ранее сообщалось, что казахстанец Адильбек Мусин не смог выйти в полуфинал ЧМ-2023 по плаванию.

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