Два человека заразились менингитом после купания в Астане

Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в РСК рассказала, почему нельзя купаться в фонтанах и неустановленных местах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова сообщила, что с начала купального сезона в Астане выявили два случая заражения серозным менингитом после купания в неустановленных местах. Также, по ее словам, при купании в фонтанах и не предназначенных для этого местах можно заразиться энтеровирусной инфекцией.

"С наступлением теплого периода увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией. В сравнении с показателем прошлого года заболеваемость увеличилась на 19%, показатель на 100 тысяч населения составил 53,2 против 43,1 в 2022 году. Наиболее подвержены этой инфекции дети до 4 лет", – отметила Сархат Бейсенова.

Позже главный санврач Астаны добавила, что энтеровирус размножается на поверхности теплой воды.



"В летний период мы проводим разъяснительную работу, чтобы купание проводилось только в разрешенных местах и бассейнах, и ни в коем случае не в фонтанах. Ряд вирусных инфекций, особенно энтеровирус, начинает быстро размножаться в открытых водоемах и фонтанах. При купании в неустановленных местах есть высокий риск заразиться этим вирусом. Помимо этого, есть риск заразиться острыми кишечными инфекциями, дизентерией и вирусным гепатитом А", – предупредила Сархат Бейсенова.

Главный санврач Астаны посоветовала горожанам не купаться в фонтанах и ни в коем случае не пить оттуда воду. Для купания, по ее словам, следует использовать только разрешенные водоемы и бассейны.

Ранее на брифинге Сархат Бейсенова также рассказала, где нельзя покупать арбузы и дыни.