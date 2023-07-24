Американский предприниматель Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу, второй в ранге для взрослых. Он достиг этой цели, готовясь к возможному поединку по правилам ММА с другим миллиардером, Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

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О своем достижении сообщил сам Цукерберг 23 июля. Он занимается бразильским единоборством у тренера Дэйва Камарилло, который также получил очередное звание – пятый дан черного пояса.



"Поздравляю тренера Дэйва Камарилло с получением черного пояса пятой степени. Благодаря тренировкам с ним я узнал многое о борьбе и жизни. Для меня большая честь получить синий пояс". Марк Цукерберг

Синий пояс – это второй ранг в джиу-джитсу. Его может получить спортсмен старше 16 лет, который уже освоил базовые техники. До получения следующего пояса, фиолетового, должно пройти два года. Самый ценный – красный пояс 10-го уровня. Основа бразильского джиу-джитсу – борьба в партере, болевые и удушающие приемы.





Фото: Instagram/zuck

С начала лета обсуждается возможный поединок по правилам ММА между Цукербергом и Маском. Месяц назад президент UFC Дэйна Уайт заявил, что собирается организовать этот бой и уже подсчитывает возможную прибыль от встречи двух американских миллиардеров.



Оба бизнесмена в преддверии возможного боя получили консультации и провели тренировки с именитыми бойцами UFC, среди которых Исраэль Адесанья, Александр Волкановски и Жорж Сен-Пьер.

