Стало известно, где пройдет бой Маска и Цукерберга

Илон Маск в своей социальной сети 𝕏 (бывший Twitter) рассказал, что бой пройдет на фоне древнего Рима. Также стало известно, что UFC не будет участвовать в организации боя.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.