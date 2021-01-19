Есть за что сражаться: Куат Хамитов сделал заявление

В отношении него рассматривается уголовное дело, предусмотренное статьей 272 ч. 3.

Куат Хамитов, в отношении которого в Алмалинском районном суде Алматы рассматривается уголовное дело, сделал заявление, сообщает zakon.kz.

И один в поле Воин, если есть за что сражаться! - написал он на своей странице в Instagram, сопроводив свою запись тегом: #Главное_остановили_травлю_и_массовую_смерть_народа

18 января в горсуде сообщили, что в Алмалинском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Куата Хамитова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 272 ч. 3 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК. Дело рассматривается в сокращенном порядке.

В сентябре прошлого года казахстанский боец Куат Хамитов записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Его доставили в Департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий. Завели уголовное дело. Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он заявил, что не отказывается от своих слов.

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