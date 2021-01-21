Дополнительных соглашений подписывать не нужно.

В союзе мукомолов сообщили об изменениях, сообщает zakon.kz.

Теперь клиенты АО "Астык Транс" (далее - Общество) могут по своему усмотрению для внутриреспубликанских перевозок выбрать новый тарифный план и подписать соответствующее дополнительное соглашение к договору экспедирования или остаться в рамках старого тарифного плана, не подписывая дополнительного соглашения. Каждый может выбрать тарифный план удобный для него.

Напомним, что ранее ряд компаний выступили против оплаты ненормативного времени, простоя вагонов зерновозов.

В связи с тем, что штрафы за простой вагонов в среднем в три раза выше стоимости пользования, ряду клиентов, часто попадающих под штрафные санкции, был предложен дополнительный вариант тарифного плана, предусматривающего увеличение сроков погрузки и разгрузки с одного дня до трех дней, с заменой штрафов за этот дополнительный период погрузки.

Подписание тарифного плана не носит обязательного характера. Если клиент понимает, что в состоянии не допускать простоев вагона он может продолжить работать по старому договору, - рассказали в Обществе.

Ряд грузоотправителей обращались в АО "Астык Транс" с просьбой перевыставить штрафные санкции за непроизводственный простой - АО НК "КТЖ". Вместе с тем, согласно п.1 статьи 89 Главы 11 Закона "О железнодорожном транспорте" право предъявления претензии Перевозчику (АО НК "КТЖ") имеет Грузоотправитель и Грузополучатель, но не оператор (АО "Астык Транс"). Поэтому Общество как оператор вагонов не может предъявлять претензии Перевозчику. В то же время Грузоотправители в соответствии со ст.79 вышеуказанного Закона могут предъявлять претензии по нарушению сроков доставки груза Перевозчику.

По инициативе Союза мукомолов Казахстана были проведены ряд совещаний и консультаций, в результате которых принято совместное решение о том, что клиенты могут по своему усмотрению для внутриреспубликанских перевозок выбрать новый тарифный план и подписать соответствующее дополнительное соглашение к договору экспедирования или остаться в рамках старого тарифного плана, не подписывая дополнительного соглашения. Каждый может выбрать тарифный план удобный для него.

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