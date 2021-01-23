1548 заболевших за сутки: в Казахстане продолжается рост новых случаев COVID-19

Всего в стране подтверждено 175 390 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 января Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1548 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 175 390 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 21 045 (+235), в городе Алматы - 21 010 (+130), в ВКО - 19 762 (+52), в Атырауской области - 15 401 (+104), в Карагандинской области - 13 144 (+78), в Павлодарской области - 11 475 (+226), в ЗКО – 10 220 (+74), в СКО - 9994 (+116), в Костанайской области - 9173 (+170), в Акмолинской области - 9062 (+209), в Алматинской области - 8620 (+83), в городе Шымкент - 5779 (+8), в Жамбылской области - 5388 (+27), в Туркестанской области - 3970 (+11), в Мангистауской области - 3949 (+11), в Актюбинской области - 3879 (+11), в Кызылординской области - 3519 (+3). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1050 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 195, в городе Алматы - 107, в городе Шымкент - 8, в Акмолинской области - 74, в Актюбинской области - 8, в Алматинской области - 25, в Атырауской области - 54, в ВКО - 25, в Жамбылской области - 15, в ЗКО - 37, в Карагандинской области - 58, в Костанайской области - 86, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 235, в СКО - 98, в Туркестанской области - 18.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 158 647 человек.

Читайте также:

Токаев поручил Цою держать эпидситуацию под жестким контролем

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!