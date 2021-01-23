Снятие пенсионных накоплений: юрист объяснил правила простым языком

По его словам, внесение взноса на покупку жилья первой и одновременно второй очереди не представляется возможным.

Накануне были опубликованы правила снятия пенсионных накоплений на приобретение жилья или улучшение жилищных условий. Документ вызвал обсуждения в казахстанском обществе. Ранее с разъяснениями выступили глава алматинского филиала "Отбасы банк" Рахиля Балтабаева, а также председатель правления Ляззат Ибрагимова. Корреспондент zakon.kz поговорил с юридическим консультантом, руководителем Агентства правовой помощи Legal Consulting Александром Барановым.

Эксперт изучил документ и объяснил некоторые его пункты.

У меня есть порог достаточности и некоторая сумма. Могу ли я внести первоначальный взнос на покупку жилья первой и второй очереди?

Правила изъятия пенсионных накоплений предусматривают внесение первоначального взноса для получения ипотеки для покупки жилья или проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа. Внесение взноса на покупку жилья первой и одновременно второй очереди не представляется возможным.

Могу ли я использовать средства на покупку земельного участка и строительства дома?

Возможно использовать накопления для приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Пенсионные накопления могут быть внесены на приобретение земельного участка с целевым назначением на ИЖС или ЛПХ.

Могу ли я использовать средства для полного или частичного погашения ипотеки?

Это возможно в рамках одного договора займа.

Можно ли использовать средства для проведения ремонта в своем доме/квартире?

Согласно правилам, средства невозможно использовать для проведения ремонта в имеющейся квартире/доме. Они могут быть использованы на приобретение квартиры/дома и проведение ремонта в ней.

Могу ли я использовать средства для приобретения помещения под бизнес - продуктовый магазин, салон красоты и другие?

Правила по изъятию пенсионных не предусматривают этого.

Могу ли я приобрести еще одно жилье, уже имея одно или несколько?

Да, это возможно. Наличие в собственности получателя жилища не является основанием для отказа.

Я арендую жилье с правом выкупа. Могу ли я потратить свои сбережения на выкуп жилья?

Накопления могут быть использованы для частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды с правом выкупа. Жилища, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.

У моих родителей есть жилье и порог достаточности. Могут ли они дать эти средства мне и моей супруге (моему супругу) для покупки собственного жилья?

Это возможно, если они еще не являются пенсионерами. Соглашение об уступке своих пенсионных выплат подписывается ЭЦП с приложением документов, подтверждающих родственные отношения.

Мои родственники "по-свойски" продают квартиру для меня, могу ли я использовать средства для покупки квартиры?

Правила запрещают использовать выплаты для покупки недвижимости у супруга (супруги), близких родственников получателя.

Могу ли я снять пенсионные и положить их на депозит в "Отбасы банке"?

Нет, правилами не предусмотрено снятие накоплений и внесение их на депозит в "Отбасы банк".

Моя квартира находится в залоге у банка. Могу ли я погасить залог со своих накоплений?

Нет, правилами не предусмотрено погашение залога за счет накоплений.

Можно ли продать жилье, приобретенное с пенсионных накоплений?

Продажа недвижимости, приобретенной с помощью пенсионных, возможна только по истечении пяти лет.

Ранее сообщалось, что правила по снятию пенсионных на лечение озвучат к концу января. Сейчас идет обсуждение с госорганами, после чего документ будет зарегистрирован в министерстве юстиции. Отмечается, что пенсионные накопления можно будет потратить на достаточно широкий спектр заболеваний.

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