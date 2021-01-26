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Токаев сделает прививку от коронавируса казахстанской вакциной

Фото: Акорда 26 января 2021, 13:29

Об этом он сообщил на расширенном заседании Правительства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сделает прививку от коронавируса казахстанской вакциной, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил на расширенном заседании Правительства.

Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно же, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится, - отметил Президент.

Массовая вакцинация начнется в стране с 1 февраля. В Казахстане одним из первых прививку от коронавируса вакциной отечественной разработки получил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также в числе добровольцев получили вакцину помощник Президента РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

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