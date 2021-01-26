Мнение риелтора: когда стоит купить жилье на пенсионные накопления

Дефицита квадратных метров на рынке не предвидится.

На прошлой неделе Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало правила снятия пенсионных накоплений на жилье. Документ вызвал большой интерес у казахстанцев - с разъяснениями правил выступили председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, а также глава алматинского филиала Рахиля Балтабаева.

Корреспондент zakon.kz поговорил с президентом Объединенной Ассоциации Риелторов Казахстана Ларисой Степаненко и поинтересовался, может ли снятие пенсионных накоплений повлиять на стоимость квартир и домов?

По мнению специалиста, истинная стоимость жилья в Казахстане гораздо ниже заявленной. Этому есть объяснение.

Мы пережили несколько девальваций и локдаун. Мы все время переживаем подъем курса доллара к тенге. Поэтому продавцы всегда корректируют стоимость объектов под нынешний курс доллара. Создается иллюзия: если мы посмотрим на объявления, то мы увидим, что цена растет. Но это искусственное повышение цены. Потому что продавец хочет получить, допустим, 50 тысяч долларов, он будет корректировать цену в тенге до тех пор, пока не получит их,- сказала Лариса Степаненко.

Продавцы уже стали обращаться за советами к специалистам по продаже недвижимости, отметила она.

Часть продавцов спрашивает и консультируется с нами, стоит ли поднимать цену из-за программы по снятию пенсионных накоплений. Мы объясняем и раскладываем ситуацию – некоторые люди будут тратить пенсионные накопления на лечение. Кто-то переуступит права для своих детей и внуков. Некоторые хотят снять пенсионные на погашение действующих займов. Если погрузиться глубже, то не во всех случаях они будут тратить на недвижимость, - пояснила она.

Эксперт заявила, что на рынке недвижимости Казахстана предложения всегда будут превышать спрос. Поэтому продавцам нужно следить за первыми пятью покупателями.

Мы советуем продавцам снизить цену, если объект стоит полгода - год. Часть продавцов слышит специалистов, они остаются на своих позициях. Но мы уже видим те 5-7%, которые поднимают цены. Они считают, что как только у людей появятся деньги с пенсионных накоплений, они встанут в очередь и сразу купят объект. Истинной причины для роста цены на недвижимость я не вижу, - отметила Степаненко.

Тем не менее, продолжила специалист, из-за новостей о запуске программы, рынок может повысить стоимость. Влияет также и сезонный сценарий.

Мы называем это "качелями". Будет оживление на рынке. Но не факт, что весь спрос завершится сделками – если покупатель не захочет, он и не возьмет объект. Тем более, что программа по снятию пенсионных накоплений будет действовать неограниченное время. Если продавцы хотят реализовать объект, им придется снижать цены. Первые пять человек определяют реальную цену недвижимости. И сейчас самое время договариваться с покупателями, - подчеркнула она.

Лариса Степаненко дала совет и потенциальным покупателям недвижимости. Вполне житейская ситуация, когда человеку нужно иметь свое жилье и перестать жить на съемном.

Если имеется порог достаточности, можно снять долю пенсионных накоплений и открыть депозит для покупки своей квартиры. Я бы советовала рассчитывать свои силы и возможности, нужно быть уверенным в своих доходах. Не стоит "бросаться" прямо сейчас. Если с вами не будут торговаться и договариваться, можно подождать и поднакопить, - посоветовала специалист.

Она заключила, что процент покупателей будет гораздо меньше процента предложений на рынке. Дефицита квадратных метров не предвидится.

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