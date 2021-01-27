Студент нашел клад "Орел и Решка" в Алматы

Он не планирует пока тратить деньги.

Студент из Алматы нашел клад программы "Орел и Решка. Девчата", сообщает zakon.kz.

По словам Тамерлана Дуйсембина, он очень любит подобные программы и следит за их постами Vkontakte, где они часто выкладывают места съемок.

Еще 30 ноября 2020 года организаторы программы написали в соцсетях, что снимают передачу в южной столице Казахстана. С этого момента я следил, когда же выйдет выпуск. И вот наступил долгожданный день. После бессонной ночи и переживаний выходит этот выпуск, я мигом отматываю ролик и мчусь на локацию, - рассказал счастливчик изданию "Пятый регион".

Тамерлан уточнил, что до клада добрался буквально за считанные минуты.

Постепенно на это место начали прибывать люди и искать клад, но я им даже не осмелился показать свою находку, так как боялся преследования и неприятных ситуаций. Поэтому сфотографироваться мне пришлось вечером. Моя мечта детства сбылась! - продолжил студент.

Парень отметил, что 100 долларов не потратит - планирует копить на путешествия и пойти по стопам "Орла и Решки".

Ранее в Чарынском каньоне алматинец Максим Зотов нашел клад "Орел и Решка. Чудеса света".

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