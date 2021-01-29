Чтобы партию создать, немного денег нужно - Куат Хамитов

Он отметил, что планы по созданию политической партии у него были давно.

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов считает, что для создания партии денег нужно немного, передает zakon.kz.

В интервью Baigenews.kz Хамитов отметил, что планы по созданию политической партии у него были давно, однако, обвинительный приговор суда стал для него неким импульсом к переходу к активным действиям.

Идея была давно, но я думал воплотить ее не сейчас, а после завершения карьеры. Из-за того, что полгода мне назначили ограничения свободы, есть время, можно этим заняться, - сказал он.

По мнению спортсмена, у него не будет проблем с источниками финансирования для создания и функционирования своей политической партии.

Думаю, меня поддержат. Чтобы партию создать немного денег нужно, на самом деле. Сначала нужно получить разрешение, а там дальше видно будет. Но, если нужно будет, и призовые туда поставим. Полагаю, с деньгами проблем не будет. Если мы будем работать во благо страны, за будущее, если все будем правильно делать, деньги найдутся, - заверил он.

Также он не видит для себя преград в том, чтобы собрать необходимые 20 тысяч членов для регистрации политической партии.

20 тысяч – это же немного. Я думаю, проблем не будет. У меня только друзей 20 тысяч соберется. Если говорить о судимости, то знаешь, некоторые заключенные в соседних странах даже президентами становятся. А что такое партия по сравнению с постами президента? Я говорю про Кыргызстан (речь, скорее всего, о новом Президенте Кыргызстана Садыре Жапарове, который до избрания на самый высокопоставленный пост в стране был осужден на 11,5 лет по делу о захвате заложника - ред.), - уточнил Хамитов.

Спортсмен надеется, что в его будущую политическую партию войдут образованные, решительные представители молодежи и патриоты, думающие о будущем государства, однако, конкретных будущих однопартийцев называть не стал.

В сентябре 2020 года казахстанский он записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Полиция завела на него уголовное дело по статье 272 ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Это нарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

После этого Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он сказал, что не отказывается от своих слов.

Суд начался 18 января. Дело рассматривали в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить ему наказание в виде ограничения свободы в виде 1,5 лет.

28 января его приговорили к шести месяцам ограничения свободы. В этот же день Хамитов снова выразил недоверие мерам дезинфекции в стране и объявил о создании партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!