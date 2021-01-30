"Внутренних врагов" обнаружили в Конгрессе США

По данным газеты, в адрес некоторых конгрессменов, поддержавших импичмент Трампа, в последнее время стали поступать угрозы.

Спикер Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в Капитолии появились "внутренние враги", сообщает zakon.kz.

Как передает The Independent, она намерена получить дополнительное финансирование из бюджета для защиты здания Конгресса.

По ее словам, после штурма Капитолия, который предприняли сторонники экс-президента США Дональда Трампа, все больше членов Конгресса начинают беспокоиться по поводу своей безопасности.

Это значит, что у нас есть члены Конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали расправой другим членам Конгресса. Нэнси Пелоси

Это, по ее мнению, является основанием для увеличения расходов на систему безопасности Капитолия.

По данным газеты, в адрес некоторых конгрессменов, поддержавших импичмент Трампа, в последнее время стали поступать угрозы. О необходимости усиления охраны заявила и начальник полиции здания конгресса, пишет издание.

Атака на здание Конгресса состоялась 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в помещение, прервав тем самым заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших в ноябре прошлого года президентских выборов.

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