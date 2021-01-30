Казахстанскому боксеру включили чужой гимн перед боем

Это не помешало Садриддину Ахмедову победить.

Организаторы вечера бокса в мексиканской Куэрнаваке, где дрался казахстанец Садриддин Ахмедов, перепутали гимны, сообщает zakon.kz.

Бой со Стивеном Даньо из Нидерландов начался с того, что вместо казахстанского гимна был включен канадский, передает Vesti.kz.

Устроители турнира посчитали, что раз спортсмен тренируется в Канаде, то и представляет эту страну. Хотя боксер вышел на ринг в казахском чапане и с казахстанским флагом. После он выразил свое недовольство организаторам.

Впрочем, итогом поединка стала уверенная победа Ахмедова единогласным решением судей. Также он завоевал титулы чемпиона WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе.

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