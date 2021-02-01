Совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента

Вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

В Мьянме вице-президента Мьинт Шве, военные, совершившие государственный переворот, назначили президентом страны, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

Организаторы переворота объясняют назначение временного президента 418 статьей конституции страны 2008 года, которой предполагается такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.

Стоит отметить, что Мьинт Шве уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году.

В стране на данный момент работает единственный телеканал "Мьявади", в эфире которого Мьинт Шве зачитал декларацию.

В декларации говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

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В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.

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