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Токаев высказался о начале вакцинации в Казахстане

Фото: akorda.kz 1 февраля 2021, 22:18

Об этом он написал в соцсети.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале вакцинации в РК, сообщает zakon.kz.

Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии, - написал он на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что с 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19.

Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство, - отметил Президент.

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