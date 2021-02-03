Обвинения предъявили арестованным лидерам Мьянмы

По информации НЛД, президент и государственный советник содержатся под домашним арестом в своих резиденциях в столице Мьянмы городе Нейпьидо.

Президенту Мьянмы У Вин Мьинту и лидеру партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), госсоветнику (премьеру) Аун Сан Су Чжи, которые были арестованы военными, предъявлены обвинения по двум статьям законодательства, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мьянманские военные ранее обвинили избирком и НЛД в фальсификации выборов и утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.

Аун Сан Су Чжи предъявлено обвинение в нарушении законодательства об импорте-экспорте, президенту У Вин Мьинту – в нарушении закона о предотвращении и преодолении последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. (...) По достоверной информации, на имя обоих лидеров суд выдал постановления на задержание сроком на 14 суток, с 1 по 15 февраля, - сообщил руководитель комитета НЛД по связям с общественностью У Чжи То на своей странице в Facebook.

В соцсетях Мьянмы в среду распространились нечеткие фотографии двух полицейских протоколов, в которых изложены обвинения в адрес Аун Сан Су Чжи в хранении незаконно импортированных электронных устройств связи, не прошедших таможенную очистку, и в адрес президента У Вин Мьинта – в посещении регионов страны в период ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.

По информации НЛД, президент и государственный советник содержатся под домашним арестом в своих резиденциях в столице Мьянмы городе Нейпьидо.

Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали новые честные и демократические выборы "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.

Читайте также:

Переворот в Мьянме: военные объявили имена новых министров

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!