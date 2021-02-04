Работающим рынкам, ТРЦ и магазинам не будут внедрять QR-коды

Эта мера необходима тем сферам, которые еще не могут возобновить свою деятельность.

Более 13 тысяч субъектов бизнеса в Казахстане так и не могут возобновить свою деятельность, передает zakon.kz.

Как сообщает atameken.kz, в декабре прошлого года после встреч с предпринимателями НПП "Атамекен" вышла с предложением разработать алгоритмы и открыть компьютерные клубы, бильярды, боулинги и прочие бизнесы, которые "простаивают" уже 10 месяцев. Представители бизнеса, ассоциации выразили готовность применения дополнительных санитарных мер, цифрового мониторинга. В качестве пилота было выбрано отечественное IT-приложение ASHYQ, разработанное по заказу МЦРИАП и Минздрава для цифрового мониторинга соблюдения саннорм по примеру других стран. О первых результатах экспериментального проекта рассказал первый заместитель председателя правления Нариман Абильшаиков.

Сегодня приложение ASHYQ в пилотном режиме используют 55 субъектов предпринимательства в 3 городах Казахстана – Алматы и Нур-Султан, Караганда. За время реализации зарегистрировано более 8 тысяч фиксаций посетителей.

Могу сказать, что на сегодняшний день практика применения QR-кодов себя хорошо зарекомендовала в странах Юго-Восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги в других странах. ASHYQ - разработка отечественного производителя. Конечно приложение еще дорабатывается, с учетом предложений и замечаний бизнеса, посетителей. На базе проектного офиса с участием санврачей, Минздрава, МЦРИАП общие предложения вырабатываем, - сказал Нариман Абильшаиков.

ASHYQ – это некая альтернатива. В перспективе предприниматели, использующие приложение, смогут работать с меньшими ограничениями. То есть фактически переход региона из одной зоны в другую для них будет незаметен. Это доходы компаний, рабочие места, зарплата сотрудников. Многие компании уже не переживут локдауна и карантина как в прошлом году, сказал Нариман Абильшаиков, с 1 января 2021 года перестали действовать государственные меры поддержки. При соблюдении саннорм, риски заражения на объектах, которые будут применять QR-коды ASHYQ минимальны. Приложение является добровольным.

В пилотном проекте участвуют наши бизнесмены, которые самостоятельно изъявили желание. Для чего это делается? У нас регионы из одной зоны в другую перескакивают, соответственно, нет четкого понимания, как предприниматель будет работать даже в ближайшие выходные. У бизнесмена есть обязательства перед клиентами, соответственно для определения какого-то среднесрочного понимания мы хотим в пилотном режиме данное приложение попробовать. Пока в пилоте участвуют фитнесы, спа, бассейны. Если практика себя зарекомендует, то будем вносить предложения в минздрав, в санэпидемконтроль для применения этой практики для других отраслей, которые на сегодняшний день не возобновили свою деятельность или работают с ограничениями, - отметил зампред Нацпалаты.

Основной плюс – безопасность. Мобильное приложение ASHYQ позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса-участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам. Работающим рынкам, ТРЦ и магазинам у дома нет необходимости внедрять QR-коды. Эта мера необходима тем сферам, которые еще не могут возобновить свою деятельность. В течение двух -трех недель промежуточные итоги пилота будут проанализированы и принято решение о его перспективах.

С введением в стране локдауна, а позднее выхода из него и частичного разрешения на работу, бизнес продолжает работать с ограничениями. 13 тысяч субъектов предпринимательства до сих пор находятся под запретом. По данным НПП "Атамекен" 9% предпринимателей из 42 тысяч опрошенных планируют закрыть свой бизнес, еще 11% сократить штат.

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