В Казахстане разрешили проводить коллективные намазы в некоторых мечетях

При этом, при посещении мечетей действуют санитарные требования.

Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, согласно которому разрешается проведение жұма намаза, но только в сельских местностях, расположенных в "зеленой" зоне по коронавирусу, передает zakon.kz.

Согласно подпункту 2 пункта 1 Постановления главного государственного санитарного врача РК № 5 от 4 февраля, проведение жұма намаза разрешено только в сельской местности, расположенной в "зеленой" зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в мечетях, вмещаемостью до 150 человек, не более 25% заполняемости. В регионах "красной" и "желтой" зон коллективные мероприятия в религиозных объектах не разрешены, - пояснил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

При этом, при посещении мечетей действуют следующие санитарные требования:

- строгое соблюдение масочного режима персоналом мечети и посетителями.- совершение омовения дома;- соблюдение социальной дистанции внутри мечети, без обмена рукопожатиями;- соблюдение расстояния между молящимися во время совершения намаза не менее 1,5 метра;- ограничение на длительное нахождение прихожан в мечети;- запрет на посещение мечети людям с температурой и признаками респираторного заболевания;- ограничение на посещение мечети пожилым людям и детям;- обязательная термометрия всех прихожан;- использование антисептиков при входе и внутри мечети;- установление специальной разметки на полу с дистанцией в 1,5 метра;- чтение коротких сур или коротких аятов;- ежедневная дезинфекция в молельных залах;

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