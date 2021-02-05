Снижение уровня "теневой" экономики – приоритетная цель КГД

Снижение доходов на республиканском уровне связано с текущей ситуацией в экономике.

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК на пресс-конференции в СЦК рассказал, что приоритетной целью Комитета является снижение уровня теневой экономики до уровня стран ОЭСР – 15-17% к ВВП.

По словам Марата Султангазиева, принятые меры в рамках Плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы уже позволили достигнуть ее снижения до 23,6% к ВВП с 27%.

Мы создали Национальную систему прослеживаемости товаров, ставшую главным инструментом в борьбе с теневыми оборотами. Внедрены информационные системы Астана-1 и ЭСФ, 99% налоговых и 100% таможенных деклараций представляются дистанционно. ИС "Е - окно" объединила 13 информсистем, выдающих разрешительные документы. Время получения услуг сократилось с 30 до 5 дней, - отметил глава Комитета.

По его информации, наиболее эффективным стало внедрение системы "Электронные счета-фактуры".

Также по отдельным товарным позициям внедрен модуль "Виртуальный склад", который позволяет видеть складской учет товаров и в онлайн режиме – сделки с контрагентами.

Всего зарегистрировано 505 тысяч пользователей и обработано более 558 млн ЭСФ. Сумма дополнительных поступлений в 2020 году составила 149 млрд тенге.

Это стало возможным благодаря применению системы управления рисками.

Отметим, что система наделена инструментами аналитики больших данных и интеллектуального анализа с возможностью машинного обучения.

В целом нами создано 86 различных моделей рисков, обработано более 12 млрд. цифровых документов. Дополнительно обеспечено 320 млрд тенге, - подчеркнул Султангазиев.

В прошлом году план по доходам госбюджета выполнен на 102,4%, республиканский - на 100,1%, местный - на 108%.

По сравнению с 2019 годом доходы госбюджета в компетенции комитета, несмотря на пандемию, остались практически на прежнем уровне, республиканский бюджет уменьшился на 608 млрд тенге. Местный бюджет увеличился на 604 миллиарда тенге.

Снижение доходов на республиканском уровне связано с текущей ситуацией в экономике, а также с ограничениями, введенными из-за пандемии, - сказал Султангазиев.

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