Названа причина смерти актера из "Бригады"

По словам его знакомой и коллеги Ольги Сидоровой, причиной смерти актера могла стать сердечная недостаточность.

Названа причина смерти актера Виталия Альшанского, передает zakon.kz.

Как сообщила РИА Новости его знакомая и коллега Ольга Сидорова, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, при этом она отметила, что точно не знает, что именно произошло с Альшанским.

Виталик был совершенно здоровый, по крайней мере, как я его знала, - подчеркнула Сидорова.

Она добавила, что виделась с ним недавно, и он чувствовал себя хорошо.

Ранее стало известно о смерти 52-летнего актера Виталия Альшанского. Его крестная Элеонора Шашкова рассказала, что актер не выходил на связь два дня, после чего она решила вызвать полицию.

Актер окончил режиссерский факультет Щукинского училища, служил в Театре имени Пушкина. За свою карьеру Альшанский принял участие более чем в 100 проектах. Наиболее известные из них - "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Доярка из Хацапетовки". Также он был режиссером сериала "Молодежка".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!