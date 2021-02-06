Недосып может вызвать риск развития сахарного диабета

Об этом подробно рассказала врач.

Диабет второго типа развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина. Известно, что именно он заставляет клетки тела усваивать глюкозу в крови, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Доктор Сара Брюэр решила выяснить, что повышает риск развития заболевания, и есть ли способ его приостановить. Для этого она исследовала бета-клетки в поджелудочной железе, которые предназначены для отслеживания всплесков сахара в крови (то есть глюкозы).

В результате выяснилось, что недостаток сна приводит к снижению чувствительности к инсулину. Как отметила Брюэр, всего одна ночь плохого сна может вызвать инсулинорезистентность и у здоровых людей.

Доктор добавила, что одна неделя недосыпа нарушает уровень сахара в крови до такой степени, что здоровому человеку могут поставить диагноз преддиабета. Такой результат вполне вероятно получить с помощью перорального теста на толерантность к глюкозе после ряда бессонных ночей.

У тех, кто уже страдает диабетом, симптомы заболевания усугубляются. В их числе, как напомнила Брюэр, повышенная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимая потеря веса, повышенный голод, медленно заживающие раны, затуманенное зрение.

Также недосып повышает уровни кортизола и адреналина (гормонов стресса) в крови. Из-за этого повышается уровень гормона под названием грелин, который усиливает чувство голода, сказала доктор.

Она объяснила, что нормализация уровня сахара улучшает сон и наоборот. Для здорового сна полезны и регулярные физические нагрузки.

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