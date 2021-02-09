В Турции назвали Казахстан "хозяином домашнего очага" тюркских стран

Казахстан — страна, которая в силу в том числе своего географического положения выполняет такую миссию, отметили эксперты из Турции.

В Турции высоко оценили жест премьер-министра РК Аскара Мамина при встрече с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Как отметил обозреватель Türkiye, впервые на официальном приеме флаг Тюркского совета был помещен премьер-министром Казахстана рядом с флагом его страны. Этот жест, конечно, имел очень важные сигналы.

В обычном протоколе, поскольку ЕС является наднациональной организацией, флаг союза используется вместе с флагами государств-членов. Тюркский совет — не наднациональная, а международная организация. По правилам протокола, премьер-министр Казахстана не обязан принимать генерального секретаря Тюркского совета с флагом организации… Демонстрация флага Тюркского совета — красивый жест со стороны премьер-министра Казахстана. преподаватель кафедры международных отношений Улудагского университета, профессор, доктор Ферхат Пиринччи

Профессор также добавил, что реальный факт заключается в том, что тюркский мир поднимается для возвращения на мировую сцену и самореализации на огромной географии, охватывающей в том числе Венгрию.

Казахстан продолжает быть инициатором в этих вопросах по принципу "хозяина домашнего очага". Как известно, в тюркской традиции все дети в доме поочередно женятся и покидают отчий дом, а самый младший ребенок охраняет домашний очаг и не оставляет своих родителей. Казахстан — страна, которая в силу в том числе своего географического положения выполняет такую миссию, - резюмировал Ферхат Пиринччи.

Композицию флага Тюркского совета составляют звезда азербайджанского флага, голубой цвет флага Казахстана, полумесяц турецкого флага, а также солнце республик Киргизия и Казахстан… Этот флаг был поднят на флагшток 12 октября 2012 года тогдашними президентами Казахстана и Турции Нурсултаном Назарбаевым и Абдуллой Гюлем (Abdullah Gül) в здании секретариата Тюркского совета в Стамбуле.

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