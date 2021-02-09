Шарипова и Очигава назвали дату реванша. На кону - титул

В апреле в Казани состоится реванш Очигава - Шарипова за титул чемпионки мира

Бой между действующими чемпионками мира по профессиональному боксу россиянкой Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой из Казахстана состоится в апреле в Казани, передает zakon.kz.

В десятираундовом поединке спортсменки попытаются завоевать новый для себя чемпионский титул. Вечер бокса организует промоутерская компания Ratel Pro Fight.

На текущий момент это самый ожидаемый бой на территории СНГ. Девушки уже встречались ранее в своем дебютном выходе на профессиональный ринг. В первом бою уверенную победу одержала Софья Очигава.

Однако с тех пор Фируза Шарипова успела достигнуть огромных высот. Она завоевала титулы чемпионки мира в трех весовых категориях, став рекордсменкой в своей стране.

Точная дата реванша будет объявлена в ближайшее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!