В Алматы за изнасилование осудили экс-прокурора и бывшего топ-менеджера банка

Суд вынес приговор.

В Алматы осудили экс-прокурора и бывшего топ-менеджера банка за групповое изнасилование, передает zakon.kz.

Каната Алимкула признали виновным в "изнасиловании группой лиц лиц по предварительному сговору", а также "насильственных действиях сексуального характера группой лиц". Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.

Второго подсудимого Тимура Тлембаева за те же преступления приговорили к 8 годам лишения свободы. Он тоже будет отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Отмечается, что Тлембаев имеет на иждивении несовершенного ребенка, приговор слушал, находясь под залогом. Теперь его должны заключить под стражу. Об Алимкуле известно, что он тоже имеет на иждивении ребенка. Приговор слушал, находясь в СИЗО.

Судья пояснил, что в Казахстане изнасилование перешло в категорию тяжких и особо тяжких преступлений. Отягчающим обстоятельством в этом деле стало то, что оба подсудимых в момент совершения преступления были пьяны.

Он обязал обоих выплатить за моральный вред по 1,5 млн тенге в пользу потерпевшей. Материальный ущерб потерпевшей судья постановил удовлетворить частично, в размере 546 838 тенге солидарно.

Приговор вынесли в Бостандыкском районном суде Алматы.

Экс-прокурор и бывший топ-менеджер банка обвинялись в групповом изнасиловании в Алматы. Инцидент произошел в ноябре 2019 года.

Девушку обманом пригласил к себе парень, сказав, что они будут одни. Однако в квартире оказались посторонние люди, которые находятся в сильнейшем алкогольном опьянении. Дальше выйти ей уже не дали. Парень спровоцировал конфликт, начал ее избивать, позже к нему присоединились друзья, которые начали издеваться над ней, домогались ее. После они переместились в спальню, где двое подозреваемых до шести утра насиловали жертву в особо извращенной форме, - рассказывала адвокат Жанна Уразбахова.

Позже выяснилось, что один из подозреваемых был бывшим сотрудником прокуратуры, второй - топ-менеджером банка. В прокуратуре Алматы уточняли, что подсудимый экс-прокурор был уволен из прокуратуры в 2012 году и не имеет к ним никакого отношения.

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