Льва, найденного в крестьянском хозяйстве Алматы, могут забрать в шымкентский зоопарк

Трехлетнего льва, которого случайно обнаружили на территории крестьянского хозяйства, теперь пытаются определить в один из зоопарков страны.

Лев из крестьянского хозяйства в Алматинской области, возможно, переедет в Шымкентский зоопарк. Об этом рассказали в Областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как установила полиция, этого дикого хищника незаконно содержал у себя 28-летний фермер. За это ему грозит штраф. Причем максимальная сумма составляет всего 29 тысяч тенге.

Трехлетнего льва, которого случайно обнаружили на территории крестьянского хозяйства, теперь пытаются определить в один из зоопарков страны. Пока хищника, которого незаконно содержали на ферме в Алматинской области, оставили у своего владельца под сохранную расписку. Сначала его хотели определить в Алматинский зоопарк. Но там сказали, что у них нет дополнительных закрытых вольеров для содержания этого животного.

Лев - самец, молодой. Состояние было удовлетворительное. Предварительно есть договоренность определения его места пребывания в Шымкентский зоопарк. Они готовы принять. Транспортировка, все - под наблюдением специалистов. заместитель руководителя Областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нуркуат Конусбаев

Как лев попал в руки 28-летнего фермера, еще не выяснили. По словам сотрудников полиции, ему грозит штраф в размере до 29 000 тенге.

Сотрудниками полиции проведены все необходимые проверки. Составлен административный протокол по статье 389 КоАП РК, то есть незаконное приобретение, хранение, содержание видов диких животных. Материалы дела направлены в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, после чего будут направлены в суд. официальный представитель Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин

Чтобы приобрести любое дикое животное, владельцу необходимо оформить ряд документов. Еще в 1999 году Казахстан подписал Конвенцию о международной торговле животными, находящимися под угрозой исчезновения. Поэтому, прежде чем завозить их в страну, необходимо предоставить свидетельства об их происхождении. То есть нужно указать, откуда данное животное, где его разводили - в неволе или отловили в природе. Также приобретающая сторона должна иметь условия и возможности для содержания такого зверя.

Затем наши рекомендации, допустим, одобряем мы ввоз или не одобряем, поступают уже в город Нур-Султан. В административный орган СИТЕС, которым является Комитет лесного и охотничьего хозяйства и животного мира, который выдает уже официальный документ, который будет предъявляться на таможне. ученый секретарь института зоологии РК Марина Чирикова

Как правило, в Казахстане диких животных приобретают зоопарки, цирки и индивидуальные предприниматели - для разведения и выставок. Такова ныне мода на экзотику. Владельцы готовы содержать их даже в квартирах. К примеру, каракалов. Или сервалов. Небольшие хищники стали заменять им обычных домашних кошек. Эти животные считаются символом богатства и высокого статуса.

Сейчас модно содержать у себя дома маленьких обезьянок, кошачьих лемуров, игрунов. Но хочу сказать, все эти обезьяны, то есть макаки, они более приспособленные, более просты для содержания. Другие животные, в частности, игрунки - очень милые, маленькие обезьянки, но для содержания в домашних условиях нужно все-таки иметь опыт содержания таких животных. ученый секретарь института зоологии РК Марина Чирикова

По словам Марины Чириковой, в Казахстане пошла мода и на экзотических птиц. К примеру, в прошлом году завезли четырех крупных попугаев.

Среди них были корелла, какаду и жако. А среди животных пользуются популярностью обезьяна игрунка, кошачий лемур и яванская макака. Как правило, их привозят из России, Украины, Узбекистана, Канады и США. Что же касается алматинского льва, то судьба его будет определена сегодня.

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