В Кыргызстане задержали экс-муфтия. У здания ГКНБ прошел митинг в его поддержку

Сторонники требуют освободить экс-муфтия, подавшего накануне в отставку.

В Кыргызстане накануне задержали экс-муфтия Максатбека Токтомушева по подозрению в причастности к коррупции. Сегодня у здания Госкомитета нацбезопасности собрались его сторонники и потребовали его освобождения, передает zakon.kz.

Накануне стало известно, что руководство муфтията Кыргызстана предлагало сотрудникам ГКНБ взятку в 100 тыс. долларов. При передаче денег задержали главного бухгалтера Духовного управления мусульман.

На фоне скандала муфтий Максатбек ажы Токтомушев, который занимал эту должность с 2014 года, подал в отставку. Вечером его задержали и водворили в изолятор временного содержания. .

Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности сообщает, что он был задержан в рамках расследования в отношении главного бухгалтера ДУМК по факту дачи взятки. По данным следствия "получены неопровержимые доказательства причастности муфтия М.а.Т. к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа".

И вот сегодня, 11 февраля, сторонники бывшего муфтия собрались у здания ГКНБ. Отмечается, что собралось примерно 60 человек. Они потребовали освободить Токтомушева из-под стражи.

Сейчас все зарубежные муфтии интересуются, как получилось, что наш религиозный деятель оказался под стражей. Такого не было со времен появления ислама. Я уверен, что Садыр Жапаров не в курсе того, что произошло. Государство не должно вмешиваться в религиозную деятельность, — сказал один из участников акции корреспонденту 24.kg.

Другой участник акции считает, что экс-муфтия следовало отпустить под домашний арест.

Ночное задержание можно назвать оказанием давления и неуважением. Можно было бы допрашивать его, отпустив под домашний арест. Он не тот человек, который стал бы убегать. Это несправедливо. На нас смотрят мусульмане всего мира. Они звонят нам и говорят, что задержание муфтия - нехорошее дело. Мы требуем принять справедливое решение, - сказал он корреспонденту Vesti.kg.

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