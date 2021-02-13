Почему не стоит отказываться от домашнего телефона в эпоху смартфонов

По словам эксперта, единственная причина – наличие резервной связи.

Домашний телефон давно стал анахронизмом, более того, нет никакой экосистемы, которая была бы к нему привязана, передает zakon.kz.

Однако все же есть причины, которые оправдывают нахождение этого устройства в доме, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Единственной причиной, которая может как-то оправдать его присутствие в доме, – наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности, - считает эксперт.

Кроме того, как добавил он, по домашнему телефону можно разговаривать без помех, если по мобильной связи это в силу каких-то причин не получается.

Также домашний телефон может пригодиться для вызова экстренных служб. Однако это причина слабо оправдывает его наличие – уже сейчас домашние номера никто не спрашивает, так что телефоны могут оставаться только у тех, кто совсем никак не хочет подружиться с мобильным, а со временем и вовсе уйдут в небытие, - заключил Шерман.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!