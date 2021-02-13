Стала известна причина смерти солдата из Туркестанской области

В воинской части назвали причину смерти.

Стала известна причина смерти 18-летнего солдата-срочника из Туркестанской области. В воинской части национальной гвардии, где и служил Рамазан Жакып, заявили, что он скончался от менингита, передает zakon.kz.

Солдат служил в Карагандинской области. 2 февраля он якобы пожаловался на недомогание, после осмотра его доставили в больницу. В тот же день в 11 утра он умер в реанимации.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причина смерти военнослужащего - острая менингококковая инфекция молниеносной формы. На месте выявления очага инфекции проведены противоэпидемиологические мероприятия. В подразделении введен карантин. Все контактные проходят обследование, - сообщил заместитель командира бригады воинской части 6505 Арман Сеитов телеканалу Almaty.

Но мать покойного Алтынай Кулатаева говорит, что ее сын не жаловался на здоровье. По ее словам, Рамазана призвали в армию в декабре прошлого года.

Мы с ним разговаривали по телефону за два дня до смерти. Во время телефонного разговора он сказал, что у него ангина. Я у него спросила лечится ли он, сын сказал, что ему три дня подряд ставили укол. После его смерти же медсестра сказала, что не ставили никаких инъекций, но сын мне говорил, что получает уколы. Мне кажется, причина смерти в этом, - заявила она.

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