Названы фатальные ошибки, которые люди допускают в соцсетях

Опасной с точки зрения привлечения злоумышленников может быть даже геолокация.

Истории с безоглядной публикацией в соцсетях чувствительного контента могут закончиться печально, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

Бывает, что выложенные туда фотографии или данные приводили к неприятным последствиям для пользователей, рассказала партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.

Она привела в пример историю о том, как голландский репортер взломал видеоконференцию министров обороны ЕС. Для этого ему не понадобилось становиться хакером – глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась фотографией, на которой запечатлена онлайн-конференция с почти полностью открытым логином входа в нее.

Десяти попыток было достаточно, чтобы войти в конференцию, на которой обсуждаются закрытая информация и конфиденциальные вопросы, – отмечает эксперт.

Был и еще более печальный пример – португальского рэпера Давида Мота похитили и вымогали выкуп, считая богатым, поскольку он периодически выкладывал в своём инстаграм-аккаунте пачки с деньгами, дорогие автомобили и предметы роскоши. В итоге молодого человека убили.

Таким образом, не стоит выкладывать в сеть чувствительную информацию о себе (например, сканы паспорта, номера карт, точный домашний адрес и т.д.). Опасной с точки зрения привлечения злоумышленников может быть даже геолокация, заключила Соколова.

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