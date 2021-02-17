Россия не освободит Навального по требованию Евросоюза

В Минюсте пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения.

Россия не сможет освободить Алексея Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщает zakon.kz.

Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права, - сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России.

В ведомстве пояснили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не может подменять суд национальный, отменять или изменять его решения - это признается всеми странами Совета Европы.

Во-вторых, обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека, они исполняются скорее по доброй воле государств. Их исполнение не контролируется комитетом министров Совета Европы, в отличие от "рутинных" постановлений ЕСПЧ. В-третьих, освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ, - отметили в Минюсте.

Сейчас Минюст России находится в переписке с ЕСПЧ по поводу заявления адвокатов фигуранта дела.

У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО. В ответ на эту информацию никто не запрашивал каких-либо пояснений и уточнений", - добавили в ведомстве.

Симоновский суд Москвы 2 февраля этого года в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Теперь отбывать его он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

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