"Сарыарка" повторно разгромила "Иртыш" в матче чемпионата РК

Итог игры - 7:3.

В повторном гостевом матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" снова разгромила павлодарский "Иртыш", сообщает zakon.kz.

"Сарыарка" — "Иртыш" 7:3 (1:0, 2:2, 4:1) Шайбы: 1:0 — 15:29 Голоднюк (Сиксна, Ибрагимов). В равенстве 1:1 — 25:01 Асуханов (Макуцкий, Атаханов). В равенстве 1:2 — 27:02 Билимбаев (Шетле). В меньшинстве 2:2 — 31:53 Рахманов. В меньшинстве 3:2 — 37:16 Зеленков (Желнеровский). В равенстве 4:2 — 45:20 Потапов (Аноховский, Рахманов). В равенстве 5:2 — 46:33 Аноховский (Шишов, Никулин). В равенстве 6:2 — 52:18 Рахманов (Потапов, Аноховский). В равенстве 7:2 — 55:26 Никулин (Анохин). В равенстве 7:3 — 57:50 Билимбаев (Шетле, Машинец). В равенстве Вратари: Синькевич — Микушин.

Первая игра состоялась 19 февраля и закончилась победой карагандинцев со счетом 6:2.

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