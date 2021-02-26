Протестующие в Армении разбили палаточный лагерь в центре Еревана

Возле здания парламента дежурит полиция.

Участники акции протеста в Армении из оппозиции разбили палаточный лагерь на одном их центральных проспектов Еревана, передает сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, около 200 человек среди противников действующих властей соорудили около десятка палаток неподалеку от здания парламента и провели там ночь.

Заседание членов правительства намечено на 10:00 мск (13.00 по времени Нур-Султана).

Отмечается, что оппозиционеры жгли ночью костры, чтобы согреться.

Возле здания парламента дежурит полиция, на проспекте перекрыто движение.

Новый всплеск недовольства в Армении произошел на фоне заявлений премьера страны Никола Пашиняна о неэффективности российских комплексов "Искандер", поставленных в ходе военной помощи.

Десятого ноября пресс-служба Кремля распространила совместное заявление лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Карабахе с этого же дня. Азербайджан и Армения обязались прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Кроме того, в регион были введены российские миротворцы в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Они разместились в Карабахе и Лачинском коридоре.После подписания соглашения в Армении вспыхнули протесты с требованием отставки премьера страны.

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