Эксперт ИМЭП объяснила смысл визита Жапарова в Нур-Султан

Визит в Нур-Султан демонстрирует намерение нового кыргызского руководства в полной мере задействовать имеющиеся резервы взаимодействия с нашей страной.

Состоявшийся 2-3 марта 2021 года государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан наглядно подтвердил наличие между сторонами дружественных и доверительных отношений, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик, передает zakon.kz.

Визит в Нур-Султан демонстрирует намерение нового кыргызского руководства в полной мере задействовать имеющиеся резервы взаимодействия с нашей страной. Нужно отметить, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран в последние годы характеризуется положительной динамикой. Однако очевидно, что Нур-Султан и Бишкек заинтересованы в активизации инвестиционной деятельности, диверсификации структуры взаимной торговли и наращивании ее объемов, - полагает она.

В ходе встречи с главой Кыргызстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность сохранения единства между братскими народами. Проведенные переговоры позволили лидерам обсудить широкий спектр вопросов, подтвердив отсутствие политических разногласий и нерешенных противоречий.

Эксперт отметила, что историческая роль в установлении отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Кыргызстаном принадлежит Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву. Его вклад в развитие региональной кооперации в Центральной Азии был особо подчеркнут в ходе состоявшегося визита.

В ходе прошедших консультаций с президентом Кыргызстана Елбасы выразил уверенность в том, что казахстанско-кыргызские отношения и дальше будут оставаться примером взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга. Незыблемость курса на комплексное укрепление двухсторонних контактов позволяет сторонам добиваться высоких результатов в самых различных сферах взаимодействия, - считает Пархомчик.

По ее словам, Нурсултан Назарбаев подтвердил намерение оказывать всестороннюю поддержку и содействие кыргызской стороне в непростой период посткризисного восстановления.

Так, по итогам переговоров Казахстан выразил готовность направить в Кыргызстан партию медицинских изделий и лекарств в качестве гуманитарной помощи. Помимо этого, была достигнута договоренность о предоставлении военно-технической помощи вооруженным силам Кыргызстана.

Состоявшийся казахстанско-кыргызский политический диалог на высшем и высоком уровнях будет способствовать динамичному развитию отношений между двумя государствами, - заключила она.

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