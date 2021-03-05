Курсы валют на выходные дни

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,7-421,3 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,69 (+0,07), передает zakon.kz.

На дневных торгах средневзвешенный курс евро составил 501,30 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6453 тенге (-0,0315), объем торгов 55 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,7-421,3 тенге, евро – 501,5-504 тенге, рос. рубль - 5,64-5,69 тенге.

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