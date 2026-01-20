Более 100 тысяч предпринимателей Алматы выбрали упрощенный режим: как подать уведомление на СНР

В Алматы уже более 100 тысяч предпринимателей выбрали упрощенку, используя удобные онлайн- и офлайн-способы подачи уведомлений, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы напомнили, что в срок до 28 февраля все, кто работает на упрощенном режиме, должны подать уведомление.

В противном случае предприниматель автоматически перейдет на общеустановленный режим налогообложения со ставкой 10% от дохода.

Пять простых способов подачи уведомления:

1. Через мобильное приложение e-Salyq Business.

2. Через Кабинет налогоплательщика.

3. Через мобильное приложение Kaspi.kz.

4. Через мобильное приложение Народного банка.

5. Лично в районном управлении госдоходов.

Теперь подать уведомление можно в приложениях и сервисах, а также посетив районное управление госдоходов, – выберите удобный способ и сохраните упрощенный режим для вашего бизнеса.

Ранее мы рассказали, что алматинским налогоплательщикам начислили авансовые платежи по КПН.